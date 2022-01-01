Медицинский центр «Артромед»: лечение позвоночника и суставов
Одни из самых неприятных заболеваний человека - те, которые вызывают боли и ограничивают движение. Чаще всего они связаны с проблемами с позвоночником и суставами. При этом сильно снижается качество жизни. Но многие люди, годами страдающие от подобных заболеваний, могут достаточно быстро вернуться к нормальному образу жизни, любимой работе и активному времяпрепровождению. При этом очень важно подобрать такой медицинский центр, специалисты которого были бы ориентированы не на устранение неприятных симптомов, а на избавление от главной причины их возникновения. Только такой подход позволяет гарантировать долгосрочный результат.
Почему нам доверяют?
Мы входим в ТОП-10 клиник Воронежа и области!*
*По версии медицинского портала ПроДокторов. На основе последней ежегодной премии в ноябре 2020 года.
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Этапы вашего выздоровления!
Медицинский центр «Артромед» Воронеж специализируется на диагностике, лечении суставов и позвоночника взрослых и детей. Клиника работает со всеми видами болей, вызванными проблемами с опорно-двигательной системой, а также с мигренями.
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Ответы на самые частые вопросы:
Мы лечим пациентов от заболеваний, связанных с позвоночником и суставами. Навсегда остановим головную боль, а также боли в спине, шее, груди, пояснице, руках и ногах. Также в нашем медцентре Вы сможете получить качественное лечение от артроза, остеохондроза, плоскостопии, косолапости и других заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой.
Здесь Вы сможете получить услуги в области диагностики, неврологии, ортопедии, реабилитации, травматологии и физиотерапии.
В медицинском центре «Артромед» работают опытные практикующие специалисты и врачи, имеющие первую и высшую медицинские категории, постоянно повышающие и совершенствующие свою квалификацию. Вы можете записаться на консультацию к следующим специалистам: терапевт, травматолог, массажист, невролог, врач ЛФК, ревматолог, физиотерапевт и др. и получить необходимую квалифицированную помощь.
Опытные специалисты центра лечения боли «Артромед» используют в своей работе только инновационные методики диагностики, лечения и профилактики патологий, связанных и со всеми видами вертеброгенного и неврологического болевого синдрома. Также наши врачи в процессе лечения пациента применяют новейшее европейское оборудование, например, систему Spinal Mouse.
Spinal Mouse – это инновационная разработка швейцарской компании Idiag AG. Данная система позволяет провести полную и качественную диагностику позвоночника за 10 минут.
Да, конечно. Spinal Mouse – это высокоточный, абсолютно безопасный и быстрый метод полного обследования статического и динамического состояния позвоночника.
Главным принципом при лечении болей в клинике является получение максимальных результатов за минимальный промежуток времени.
Да, конечно. После прохождения курса лечения в «Артромед» Вы, если возникает необходимость, можете получить дополнительные рекомендации от наших врачей.
Вы можете записаться онлайн на нашем сайте, нажав зеленую кнопку «Записаться онлайн» или позвонив по номеру: +7 (473) 201-61-58. Также вы можете обратиться к нашим администраторам напрямую по адресу медицинского центра «Артромед»: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 2В. Обращайтесь к нам, чтобы вновь наслаждаться жизнью в полной мере!
Коллектив клиники
Наши сотрудники обеспечивают каждому пациенту индивидуальный подход, при котором учитываются все особенности состояния его организма и назначается наиболее эффективная схема терапии.
С удовольствием ответим на все ваши вопросы, звоните!
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О клинике
Доктора и медсестры медицинского центра «Артромед» в совершенстве владеют известными традиционными и новыми современными методиками диагностики и лечения. Персонал клиники всегда в курсе последних тенденций в лечении боли – эту информацию сотрудники получают, участвуя в общероссийских и международных медицинских мероприятиях по обмену опытом.
У каждого нашего пациента своя история, из-за которой он приспособился к жизни с болью. Но заканчивается терапия всегда пониманием того, что все может быть по-другому.
Обращайтесь к нам, чтобы вновь начать наслаждаться жизнью в полной мере