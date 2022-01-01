Одни из самых неприятных заболеваний человека - те, которые вызывают боли и ограничивают движение. Чаще всего они связаны с проблемами с позвоночником и суставами. При этом сильно снижается качество жизни. Но многие люди, годами страдающие от подобных заболеваний, могут достаточно быстро вернуться к нормальному образу жизни, любимой работе и активному времяпрепровождению. При этом очень важно подобрать такой медицинский центр, специалисты которого были бы ориентированы не на устранение неприятных симптомов, а на избавление от главной причины их возникновения. Только такой подход позволяет гарантировать долгосрочный результат.

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*По версии медицинского портала ПроДокторов. На основе последней ежегодной премии в ноябре 2020 года.





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Этапы вашего выздоровления!

Медицинский центр «Артромед» Воронеж специализируется на диагностике, лечении суставов и позвоночника взрослых и детей. Клиника работает со всеми видами болей, вызванными проблемами с опорно-двигательной системой, а также с мигренями.



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Ответы на самые частые вопросы:

Что вы лечите в медицинском центре «Артромед»? Мы лечим пациентов от заболеваний, связанных с позвоночником и суставами. Навсегда остановим головную боль, а также боли в спине, шее, груди, пояснице, руках и ногах. Также в нашем медцентре Вы сможете получить качественное лечение от артроза, остеохондроза, плоскостопии, косолапости и других заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой. Лечение

Какие услуги можно получить в «Артромед»? Здесь Вы сможете получить услуги в области диагностики, неврологии, ортопедии, реабилитации, травматологии и физиотерапии. Список услуг Какие врачи работают в клинике? В медицинском центре «Артромед» работают опытные практикующие специалисты и врачи, имеющие первую и высшую медицинские категории, постоянно повышающие и совершенствующие свою квалификацию. Вы можете записаться на консультацию к следующим специалистам: терапевт, травматолог, массажист, невролог, врач ЛФК, ревматолог, физиотерапевт и др. и получить необходимую квалифицированную помощь. Наши врачи Какие методы лечения применяются в «Артромед»? Опытные специалисты центра лечения боли «Артромед» используют в своей работе только инновационные методики диагностики, лечения и профилактики патологий, связанных и со всеми видами вертеброгенного и неврологического болевого синдрома. Также наши врачи в процессе лечения пациента применяют новейшее европейское оборудование, например, систему Spinal Mouse. Лечение Что такое Spinal Mouse? Spinal Mouse – это инновационная разработка швейцарской компании Idiag AG. Данная система позволяет провести полную и качественную диагностику позвоночника за 10 минут. Подробнее Является ли система Spinal Mouse эффективным методом диагностики? Да, конечно. Spinal Mouse – это высокоточный, абсолютно безопасный и быстрый метод полного обследования статического и динамического состояния позвоночника.